Что можно есть при обострении гастрита

Столичный гастроэнтеролог 48-летний Юрий Глюза говорит, при хроническом гастрите нельзя проходить сразу много лечебных процедур. Иначе болезнь обострится за несколько дней.

"К процедурам организм сначала должен привыкнуть. В первые 3 дня надо проходить не более одной процедуры в день, тогда их количество постепенно увеличивают. Минеральная вода в большом количестве может раздражать слизистую желудка. Это - одна из причин обострения хронической болезни. Тогда нужно соблюдать диету, часто - лечиться антибиотиками ".

"Если есть гастрит с пониженной кислотностью, нужно повысить выработку желудочного сока. Для этого - есть сухари и нежирное печенье, вареные яйца. Хорошо пить кефир, есть обезжиренный творог. Можно вареное мясо курицы, куриные супы. Но нельзя грибов, потому что они нагружают желудок. Жажду лучше утолять теплым чаем с лимоном без сахара ".

При гастрите с высокой кислотностью поможет цельное молоко. Ибо оно снижает выработку желудочного сока. Полезны также груши, бананы, яблоки и все виды овощей. Их лучше тушить или варить. При обоих видах гастрита нельзя есть свежий хлеб, мороженое, любые жареные и соленые блюда.

gazeta.ua