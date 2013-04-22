Интернаты трансформируют в центры помощи семьи

Интернатные заведения должны трансформироваться с заведений, которые обеспечивают детям лишь крышу над головой, в центры помощи семьи с ребенком.

Об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко во время посещения интернатного заведения - детского дома смешанного типа для детей дошкольного и школьного возраста «Центр опеки» в г. Мариуполе Донецкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Задача, которую ставит Президент, - сделать все возможное, чтобы сохранить семью для ребенка, помочь родителям, которые переживают сложные жизненные обстоятельства, не потерять родительский потенциал, не потерять право на воспитание своих детей», - сказал Ю.Павленко. «Именно необходимость развития новых форм социальной поддержки семьи обусловливает реформирование интернатных заведений», - сказал он.

По убеждению Уполномоченного Президента, все дети должны воспитываться в семьях. «Я не вижу никаких проблем, чтобы все дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, сегодня воспитывались в разных семейных формах воспитания, которые государство всесторонне поддерживает», - отметил он. По данным Ю.Павленко, если в 2005 году из 103 тысяч детей-сирот почти половина воспитывались в интернатных заведениях, то на сегодняшний день количество детей-сирот сократились до 92 тысяч, из каких почти 82% воспитываются в семьях граждан Украины.

«Я убежден, очень скоро придет то время, когда в Украине не останется интернатных заведений «советского» типа, они реформируются в детские садики, школы, внешкольные учебные заведения, центры социальной поддержки семьи с ребенком, собственно в те заведения, в которых сегодня нуждается каждое общество, а дети будут расти в семьях усыновителей, опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей», - подчеркнул Ю.Павленко.

Говоря о «Центре опеки», Уполномоченный Президента отметил, что формы работы центра по устраиванию детей в семьи граждан Украины не отвечают интересам ребенка, «отстают от того, что делается в масштабах страны, к сожалению, еще и происходит спекуляция на судьбах детей».

«Центр остался единственным государственным заведением в Украине, в котором межгосударственное усыновление преобладает над национальным. В прошлом году состоялось 19 усыновлений иностранцами, 15 - украинскими гражданами. Это при том, что в масштабах страны 2016 детей усыновили украинские граждане, 800 - иностранцы. Это неестественная ситуация», - сказал он.

Ю.Павленко заверил, что по результатам его посещения заведения будут даны рекомендации городским властям.