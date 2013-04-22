Количество детсадов по всей стране будет расти - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заверяет, что количество детских садов по всей стране будет увеличиваться.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.Янукович заявил во время общения с жителями с. Новые Петровцы Киевской области.

Отвечая на вопрос, будет ли создан детсад в их селе, Президент подчеркнул, что Киевская область не будет исключением. «Мы с Анатолием Иосифовичем (председатель Киевской ОГА А.Присяжнюк) этот вопрос рассматривали, и сделаем так, чтобы этой проблемы не было», - сказал В.Янукович.