В Украине действует фармацевтическая мафия - Москаль

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью Геннадий Москаль считает, что в Украине действует фармацевтическая мафия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Москаль заявил во время чат-конференции в черновицкой газете «Час».

Отвечая на вопрос читателя: «Как можно среднестатистической семье при сплошной безработице обеспечить лечение тяжелобольного ребенка, когда на операцию нужно до 200 тыс. грн, а то и больше? Почему государство не берет на себя лечение таких детей?», народный депутат отметил, что такой «системы здравоохранения, как в Украине, по-видимому, хуже нет нигде».

«Я сегодня провожу депутатское расследование относительно стоимости лекарств. То есть, я вытребовал из Государственной службы по контролю за лекарственными средствами перечень всех лекарств иностранного производства, которые разрешены для продажи в Украине. Я группирую лекарства по странам-производителям. И покупаю эти лекарства в аптеках Украины и аналогичные лекарства покупаю в аптеках стран Европейского Союза. К сожалению, я это могу сделать только в Румынии, потому что пока это еще единственная страна ЕС, которая продает лекарства без рецептов. Все другие - строго по рецепту. И сравниваю. Цены на некоторые лекарства в Украине в 2-5 раз выше, чем в странах Евросоюза. При том, что уровень зарплат и пенсий значительно отличается.

Едучи в Черновицкую область, я выбрал 48 наименований лекарств, которые по данным Государственной службы по контролю за лекарственными средствами, должны были бы импортироваться из Молдовы. И захотел их купить в аптеках Киева, а затем сравнить с ценами в аптеках соседней Молдовы. Но ни одного лекарственного средства производства Молдовы я в аптеках Киева не нашел и о них там никто не слышал», - заявил Г.Москаль.

Он добавил, что намерен поверять цены на лекарства и их качество, которые производятся в Российской Федерации и в Беларуси, и эти результаты обнародовать в украинских СМИ.

«Нас обманывают. И самая большая мафия, которая есть в Украине, - это фармацевтическая. Почему у нас такая большая смертность и мы являемся лидерами в Европе и мире? Потому что люди не имеют за что покупать лекарства. Люди не лечатся. Из-за высокой стоимости лекарств, их фальсификации, а также потому, что мы разрешили закупать лекарства в офшорных компаниях. Украина закупает лекарства в офшорной компании, которая находится на Кипре, а она, в свою очередь, закупает их в Индии. Как мне говорят специалисты, эти лекарства не покупаются на частных или государственных индийских заводах, а в разных подвалах, где производится фальсификат», - заявил народный депутат.

Г.Москаль также отметил, что 80% украинцев умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Те лекарства, которые дешевые, не помогают, а те, которые помогают, сегодня в Украине стоят от 250 до 600 грн. Так что с таким уровнем заработных плат, пенсий, украинцы обречены только на вымирание», - считает он.