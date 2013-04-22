Киви - источник радости и счастья

Давно известно, что киви содержат большое количество витамина С. Однако, недавно стало известно еще и о том, что этот экзотический фрукт является уникальным источником радости и счастья.

Ученые уверяют: во время употребления киви в организме человека происходит выброс эндорфина – гормона счастья. За счет этого киви положительно влияет на эмоциональное состояние, нормализует давление, помогает работе почек и пищеварительной системы. В общем, это все продлевает жизнь. По словам диетолога Владислава Карпенко, всего килограмм этого фрукта способен продлить жизнь на один месяц.

Объясняется это тем, что в киви содержится минимальное количество калорий и максимальное количество различных полезных веществ, например, пектины, калий, магний, фосфор, железо, органические кислоты и целый набор различных витаминов. Так, только витамина С киви содержит даже больше, чем лимон или апельсин.

Кроме того, положительно киви влияет и на кожу, благодаря выработке коллагена, который известен своей эффективностью в борьбе со старением кожи.