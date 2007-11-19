В украинских больницах не хватает медсестер

Укомплектованность украинских больниц медицинскими сестрами является наихудшей за последние пять лет, при этом отток медсестер и фельдшеров продолжается. Такую информацию озвучил на национальном конгрессе по вопросам медсестринства в Черновцах первый заместитель министра здравоохранения Александр Биловол.

«Мы наблюдаем достаточно тревожные тенденции — общая обеспеченность медицинским сестрами составляет 64,8 на 10 000 населения, а их кадровый дефицит достиг уже 14 тысяч лиц, — отметил Александр Биловол. — К сожалению, в последние годы наша отрасль потеряла более 47 тысяч медицинских сестер».

Сокращение количества младшего и среднего медперсонала может существенно повлиять на качество медицинских услуг, поскольку нехватку таких специалистов почувствовали как столичные, так и периферийные медицинские заведения. «В настоящее время укомплектованность должностей медицинскими сестрами в лечебно-профилактических заведениях — самая низкая за последних пять лет: 93,5%», — утверждает первый заместитель министра здравоохранения.

Дополнительную тревогу за ситуацию в отрасли у специалистов вызывает процесс старения медсестринского персонала. По статистике Минздрава, на протяжении прошлого года количество лиц пенсионного возраста среди работающих младших специалистов с медицинским образованием выросло с 12,6 до 13,8%, а в некоторых регионах этот показатель достигает 20%.

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