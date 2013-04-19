Что съесть "для весеннего настроения"

Наше настроение непредсказуемо и зависит от множества факторов, являясь следствием сложных химических процессов в организме. Но последние исследования ученых показывают, как можно регулировать настроение с помощью того, что мы едим.

Результатами экспериментов своих международных коллег делятся специалисты.

1. Если вам грустно, то, вопреки расхожему мнению, есть нужно не шоколад, а продукты с низким содержанием белков и высоким содержанием углеводов: тосты из цельного зерна, чернику, варенье, овсянку с медом на молоке и т.п.

2. Депрессия.

Главные "антидепрессанты" - жирные сорта рыбы (лосось, сельдь, тунец) и другие морепродукты, такие как краб или креветки.

3. ...если вам тоскливо...

...выпейте кофе со сливками. Однако к кофе легко пристраститься, постоянно увеличивая дозы этого ароматного и вкусного напитка, так что больше 5 чашек в день пить не рекомендуется.

4. ...если вы раздражительны...

... - ваше спасение - легкий ужин (не более 500 калорий) и медесодержащие продукты, которые успокаивают нервную систему и способствуют здоровому сну: курица, бананы и авокадо.

5. ...если вы смертельно устали и постоянно хотите спать...

...обычно причина быстрой утомляемости - недостаток железа. Восполнить его можно с помощью бобовых, а также морепродуктов, постной говядины, курицы или индейки (при этом шкурку с них желательно снять).

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