В Кабмине ввели должность, что будет защищать права инвалидов
14:24, 19 апреля 2013Страна
0
Кабинет министров Украины ввел в своем штате должность Правительственного уполномоченного по правам инвалидов.
Соответствующее постановление от 17 апреля 2013 года № 273 размещено на Правительственном портале.
Должность вводится в пределах предельной численности работников Секретариата Кабинета министров Украины. При этом должность приравнивается по условиям оплаты труда, материально-бытового и другого обеспечения к должности заместителя министра Кабинета министров Украины.
Этим же постановлением было утверждено положение о Правительственном уполномоченном по правам инвалидов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter