Что лечить морской водой

Морскую воду называют силой, энергией, эликсиром жизни. В свою очередь, дары моря – соль, вода, водоросли по праву можно считать неповторимыми лекарствами для организма человека. Не случайно с древнегреческого языка слово «талассотерапия» переводят как «излечение морем». Кстати, можно лечиться также в условиях водолечебницы подогретой морской водой (воду нужно подогреть до тридцати четырех градусов).

Начало применения морской воды с целебными целями уходит в глубь веков. Известно, что во времена Древнего Египта доктора обнаружили целебные качества морской воды. Врачи времен античности советовали употреблять морскую воду при болезнях желудка, мочевого пузыря, желудочного кишечного тракта, а также при малокровии. Морской водой предпочитали промывать язвы, раны, трещины, которые появлялись на коже человека. В те времена и был заложен довольно популярный до настоящего времени комплекс процедур под названием талассотерапия.

Терапевтические ценности морской воды определяются содержанием микроэлементов, минеральных солей, биологически активных веществ, планктона и микроскопических водорослей. Морская вода, благодаря насыщенности зоопланктона, обретает антибиотические и антивирусные свойства.

udoktora.net