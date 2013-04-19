Депутат заявляет, что «учил и дальше будет учить» Богатырёву

Народный депутат Украины от Партии регионов Ефим Звягильский заявляет, что учил и дальше будет учить министра здравоохранения Украины Раису Богатырёву.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству Ю.Звягильский задал Р.Богатырёвой вопрос по поводу закрытия Института травматологии в Донецке.

Отвечая на вопрос, Р.Богатырёва посоветовала Ю.Звягильскому “не переживать” и сказала, что о закрытии института или сокращении его финансирования речь не идет.

Она посоветовала депутатам обращаться в министерство, если у них возникают какие-то вопросы.

“Поэтому, господин Ефим Леонидович Звягильский, я прошу успокоиться. И тот, кто написал вам это выступление, по-видимому, вас подвел, не желая того”, - сказала Р.Богатырёва.

В свою очередь Ю.Звягильский ответил ей, что когда она была еще маленькой, он уже был доктором технических наук.

“Поэтому вас я учил и буду учить”, - сказал он.

В то же время, когда Ю.Звягильский выступал на русском языке, депутаты из фракции “Свобода”, которые всегда реагируют на выступления на русском языке возгласами “украинский”, в этот раз молчали.