Чем полезен сельдерей

Проведенные исследования показали, что сельдерей лучше всего борется со старостью. В состав этого овоща входят витамины С, К, Е, В1, В2, а также калий, каротин, железо, натрий, цинк, марганец и фосфор. Все минералы и витамины в сельдерее сбалансированы в самом оптимальном варианте.

Сельдерей защитит от нервных расстройств и стрессов. Он полезен тем, кто болеет сахарным диабетом, а также пожилым людям. Овощ выводит лишнюю воду из организма и улучшает водно-солевой обмен. Эфирное масло, входящее в состав сельдерея, стимулирует выделение желудочного сока.

Кроме этого, сельдерей поможет в борьбе с лишним весом. На его переваривание уходит намного больше калорий, чем поступает в организм при его употреблении.

Сельдерей хорошо сочетается с овощами, грибами, рыбой, мясом. Сок этого овоща можно смешать с тертыми яблоками, зеленью или морковью.