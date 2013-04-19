Мармелад - самая полезная низкокалорийная сладость

Диетологами была названа самая полезная сладость. Этой «волшебной» сладостью оказался мармелад. Так, что всем сладкоежкам следует взять на заметку – в целях сохранения фигуры и без вреда для здоровья можно употреблять мармелад.

Различают три вида мармелада: мармелад, изготавливающийся на основе фруктово-ягодного желе, желейный мармелад, основой для которого служат студнеобразователи, и «смешанный», в состав которого входит и желирующее фруктово-ягодное пюре и студнеобразователи. Конечно, редко в супермаркете можно найти фруктово-ягодный мармелад, который не вкусен, но и полезен, но радует то, что полезные свойства несет даже «наполненный» ароматизаторами и красителями желейный мармелад.

А теперь немного слов о пользе мармелада. В мармеладе не содержится жиров, за счет чего эта сладость низкокалорийная, при этом в нем содержится пектин, выводящий радионуклиды и токсины, нормализующий работу системы пищеварения, также снижающий уровень холестерина в крови. Полезен для организма также содержащийся в мармеладе агар, очищающий организм от токсинов и улучшающий работу печени и улучшающий состояние волос и кожи желатин.

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