60-летний украинец на инвалидной коляске проедет через 27 стран

Инвалид I группы, 60-летний Николай Подрезан на инвалидной коляске, с большим флагом Украины, проехал сегодня восьмой, римский этап своего маршрута в рамках эстафеты "Планета Земля - взгляд из инвалидной коляски", который проходит через 27 стран на шести континентах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Христианского общества украинцев в Италии, Н.Подрезан проехал от площади Венеции к Колизею по улице Фори Империали.

Эта эстафета вызвала большой интерес у римлян и гостей города. Самая тиражная итальянская газета Gazzetta dello Sport взяла интервью у Н.Подрезана.

На акции также присутствовала другая украинка, которая сейчас живет в Риме Ирина Крышка. Женщина в 1996 году выиграла приз конкурса "Мисс на коляске", организованного Н.Подрезаном. И.Кришка замужем за итальянцем, с которым воспитывает семилетнюю дочь.

В комментариях для СМИ Н.Подрезан отметил, что своими акциями пытается сделать Украину лучшей, распространить о ней информацию в мире и облегчить жизнь украинским инвалидам, которые ежедневно сталкиваются с большими трудностями.

Во время путешествия Н.Подрезан изучает опыт других стран, как они сделали доступными свои архитектурные и исторические памятники для инвалидов на колясках.

Итальянский этап путешествия Н.Подрезана состоялся при содействии Посольства Украины.