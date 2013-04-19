Украине нужно активней реформировать дома ребенка

В Украине необходимо активизировать реформирование домов ребенка, а деятельность этих учреждений должна быть направлена на удовлетворение актуальных потребностей детей.

Об этом заявил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко в городе Артемовск Донецкой области во время посещения областного специализированного дома ребенка, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ю.Павленко отметил, что инфраструктура должна соответствовать потребностям ребенка. По его словам, в Артемовске высокий показатель инвалидности детей - 2,3% от детского населения, поэтому актуальным вопросом для города является создание центра дневного пребывания для детей с особыми потребностями.

Говоря об Артемовском областном спецдоме ребенка, Ю.Павленко отметил необходимость его переориентации в центр медико-социальной реабилитации, специалисты которого оказывали бы помощь семьям с детьми.

«В такой форме как сегодня дом ребенка работать не может. Он не отвечает потребностям детей, дети не имеют возможности для полноценной реабилитации и развития, потенциал коллектива используется неэффективно», - подчеркнул Ю.Павленко.

По убеждению уполномоченного Президента, две трети детей, которые сейчас находятся в доме ребенка, могли бы воспитываться в семьях граждан Украины. А потенциал высококвалифицированного персонала необходимо направить в более эффективном направлении, в частности, оказание помощи детям с особыми потребностями всего района. На сегодня в учреждении находятся 32 ребенка, из которых 17 - дети с особыми потребностями.

Как отметил Ю.Павленко, в общем дома ребенка в Украине на треть пустые, количество отказов матерей от новорожденных детей уменьшается, соответственно уменьшается и потребность в домах ребенка. Зато во всех регионах остро стоит вопрос помощи семьям, в которых воспитываются тяжелобольные дети, поэтому именно такие семьи нуждаются в особой поддержке.

«Специалисты домов ребенка должны помочь родителям воспитывать ребенка с инвалидностью, оказывать им необходимую помощь и уход. Мы должны научить семью жить с инвалидностью ребенка, а не отрывать ее от семьи», - подчеркнул он.

Уполномоченный Президента также сообщил, что Артемовский дом ребенка является «дорогим среди всех домов ребенка в Украине».

«Если в среднем содержание ребенка в доме ребенка стоит 70-100 тысяч гривен в год, то в Артемовском доме ребенка это стоит 180 тысяч гривен в год, или 15 тыс. гривен в месяц на ребенка. При этом 86% от этой суммы - это заработная плата коллектива. На нужды детей доходит не более 10% от этой суммы, а при этом, как мне сообщили, на лекарства предусмотрено 1 грн 30 коп. в день. Очевидно, что такое финансирование якобы на детей реального отношения к детям нет», - заявил Ю.Павленко.

Уполномоченный главы государства отметил, что в интересах детей должно быть принято совместное решение областной власти и коллектива дома ребенка по реформированию учреждения. Он отметил, что поднимет этот вопрос перед руководством Донецкой областной государственной администрации.