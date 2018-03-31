Что такое лямблиоз и как его лечить
В детских коллективах инфицированность лямблиями составляет 40%, среди взрослых – более 10%...
Особенно любят печень и тонкий кишечник лямблии. В детских коллективах в нашей стране инфицированность лямблиями составляет 40 %, среди взрослых – более 10 %, как правило, среди гомосексуалистов и других сексуальных меньшинств.
В организме человека лямблии находятся преимущественно в верхних отделах тонкой кишки, где питаются продуктами расщепления пищи, особенно углеводной (сладостями и мучными изделиями).
Внедрение лямблий в слизистую оболочку тонкой кишки вызывает развитие в ней воспаления из-за токсического воздействия продуктов жизнедеятельности паразита. В результате воспаления повреждаются ткани тонкого кишечника. Это приводит уже к нарушению всасываемости и недостаточной ферментной активности.
Механизм передачи лямблиоза - фекально-оральный. Факторы передачи - вода, пищевые продукты, почва, руки, контаминированные цистами лямблий; механическим переносчиком цист лямблий могут быть мухи.
Как проявляется?
Первые признаки – кожный зуд, нарушения моторики кишечника, желчного пузыря и желчевыводящих путей, которые проявляются болями различного характера в правом подреберье. Снижается синтез секреторного иммуноглобулина А, что приводит к хроническим воспалительным процессам в желудочно-кишечном тракте.
Продолжительная жизнедеятельность лямблий формирует в организме хроническую интоксикацию и вторичную иммунную недостаточность.
Каковы симптомы лямблиоза?
Общая слабость, утомляемость, раздражительность, снижение аппетита, головные боли, головокружение, плохой сон, бледное лицо, неравномерность окраски кожи шеи, подмышечных складок; сухость кожи, создающая впечатление так называемой гусиной кожи на разгибательных поверхностях рук и ног, боковых поверхностях живота, поражение губ (от легкой сухости до так называемых заед), сыпь на разных участках тела, которой предшествует кожный зуд.
Вздутие живота, метеоризм, урчание в кишечнике, чередование поносов и запоров. Болезненность живота при пальпации в правом подреберье, увеличение печени, дисбактериоз кишечника, анемия.
Связь кишечных гельминтозов с анемией хорошо прослеживается. Например, при паразитировании всего 8 анкилостомид (семейство круглых червей) в организме беременной женщины за 4 месяца полностью исчерпывается депо железа и состояние ее становится критическим. Из-за анкилостомид в организме происходит ежедневная кровопотеря в 2 - 5 г и 0,75 миллиграмма железа.
Лечение острого лямблиоза проводят с использованием трихопола, фуразолидона, тиберала. Начинать лечение хронического лямблиоза с применения противопаразитарных синтетических препаратов нецелесообразно, так как это может привести к возникновению токсикоаллергических осложнений и обострению клинических симптомов заболевания.
Поэтому начинают с коррекции ферментативной активности кишечника, иммунологического статуса. Диета направлена на ухудшение размножения лямблий (каши, сухофрукты, овощи, растительное масло), ограничивается употребление углеводов, принимаются желчегонные, энтеросорбенты, антигистаминные препараты.
После чего уже идет непосредственно противопаразитарная терапия: трихопол, фуразолидон, тиберал. Прием антигистаминных препаратов и энтеросорбентов продолжается в течение всей противолямблиозной терапии.
Далее назначается диета, которая препятствует размножению лямблий в кишечнике и желчном пузыре: каши, овощные и фруктовые пюре, печеные яблоки, свежие фрукты и овощи, кисломолочные продукты.
Дополняют ее растительные адаптогены (женьшень, элеутерококк, золотой корень, лимонник, зеленый кофе, цветочная пыльца, пантокрин, маточное молочко), поливитаминные комплексы. Лечение рассчитано на несколько месяцев.