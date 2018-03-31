Что такое лямблиоз и как его лечить

Осо­бен­но лю­бят пе­чень и тон­кий ки­шеч­ник лям­блии. В дет­ских кол­лек­ти­вах в на­шей стра­не ин­фи­ци­ро­ван­ность лям­бли­я­ми со­став­ля­ет 40 %, сре­ди взрос­лых – бо­лее 10 %, как пра­ви­ло, сре­ди го­мо­сек­су­а­лис­тов и дру­гих сек­су­аль­ных мень­шинств.

В ор­га­низ­ме че­ло­ве­ка лям­блии на­хо­дят­ся пре­иму­щест­вен­но в верх­них от­де­лах тон­кой киш­ки, где пи­та­ют­ся про­дук­та­ми рас­щеп­ле­ния пи­щи, осо­бен­но уг­ле­вод­ной (сла­дос­тя­ми и муч­ны­ми из­де­ли­я­ми).

Внед­ре­ние лям­блий в сли­зис­тую обо­лоч­ку тон­кой киш­ки вы­зы­ва­ет раз­ви­тие в ней вос­па­ле­ния из-за ток­си­чес­ко­го воз­дейст­вия про­дук­тов жиз­не­де­я­тель­нос­ти па­ра­зи­та. В ре­зуль­та­те вос­па­ле­ния по­вреж­да­ют­ся тка­ни тон­ко­го ки­шеч­ни­ка. Это при­во­дит уже к на­ру­ше­нию вса­сы­ва­е­мос­ти и не­до­ста­точ­ной фер­мент­ной ак­тив­нос­ти.

Механизм передачи лямблиоза - фекально-оральный. Факторы передачи - вода, пищевые продукты, почва, руки, контаминированные цистами лямблий; механическим переносчиком цист лямблий могут быть мухи.

Как про­яв­ля­ет­ся?

Пер­вые при­зна­ки – кож­ный зуд, на­ру­ше­ния мо­то­ри­ки ки­шеч­ни­ка, желч­но­го пу­зы­ря и жел­че­вы­во­дя­щих пу­тей, ко­то­рые про­яв­ля­ют­ся бо­ля­ми раз­лич­но­го ха­рак­те­ра в пра­вом под­ре­берье. Сни­жа­ет­ся син­тез сек­ре­тор­но­го им­му­ног­ло­бу­ли­на А, что при­во­дит к хро­ни­чес­ким вос­па­ли­тель­ным про­цес­сам в же­лу­доч­но-ки­шеч­ном трак­те.

Про­дол­жи­тель­ная жиз­не­де­я­тель­ность лям­блий фор­ми­ру­ет в ор­га­низ­ме хро­ни­чес­кую ин­ток­си­ка­цию и вто­рич­ную им­мун­ную не­до­ста­точ­ность.

Ка­ко­вы симп­то­мы лям­блио­за?

Об­щая сла­бость, утом­ля­е­мость, раз­дра­жи­тель­ность, сни­же­ние ап­пе­ти­та, го­лов­ные бо­ли, го­ло­во­кру­же­ние, пло­хой сон, блед­ное ли­цо, не­рав­но­мер­ность окрас­ки ко­жи шеи, под­мы­шеч­ных скла­док; су­хость ко­жи, со­зда­ю­щая впе­чат­ле­ние так на­зы­ва­е­мой гу­си­ной ко­жи на раз­ги­ба­тель­ных по­верх­нос­тях рук и ног, бо­ко­вых по­верх­нос­тях жи­во­та, по­ра­же­ние губ (от лег­кой су­хос­ти до так на­зы­ва­е­мых за­ед), сыпь на раз­ных участ­ках те­ла, ко­то­рой пред­шест­ву­ет кож­ный зуд.

Взду­тие жи­во­та, ме­тео­ризм, ур­ча­ние в ки­шеч­ни­ке, че­ре­до­ва­ние по­но­сов и за­по­ров. Бо­лез­нен­ность жи­во­та при паль­па­ции в пра­вом под­ре­берье, уве­ли­че­ние пе­че­ни, дис­бак­те­ри­оз ки­шеч­ни­ка, ане­мия.

Связь ки­шеч­ных гель­мин­то­зов с ане­ми­ей хо­ро­шо про­сле­жи­ва­ет­ся. На­при­мер, при па­ра­зи­ти­ро­ва­нии все­го 8 ан­ки­лос­то­мид (се­мейст­во круг­лых чер­вей) в ор­га­низ­ме бе­ре­мен­ной жен­щи­ны за 4 ме­ся­ца пол­ностью ис­чер­пы­ва­ет­ся де­по же­ле­за и со­сто­я­ние ее ста­но­вит­ся кри­ти­чес­ким. Из-за ан­ки­лос­то­мид в ор­га­низ­ме про­ис­хо­дит еже­днев­ная кро­во­по­те­ря в 2 - 5 г и 0,75 мил­ли­грам­ма же­ле­за.

Ле­че­ние ост­ро­го лям­блио­за про­во­дят с ис­поль­зо­ва­ни­ем три­хо­по­ла, фу­ра­зо­ли­до­на, ти­бе­ра­ла. На­чи­нать ле­че­ние хро­ни­чес­ко­го лям­блио­за с при­ме­не­ния про­ти­во­па­ра­зи­тар­ных син­те­ти­чес­ких пре­па­ра­тов не­це­ле­со­об­раз­но, так как это мо­жет при­вес­ти к воз­ник­но­ве­нию ток­си­ко­ал­лер­ги­чес­ких ос­лож­не­ний и об­ост­ре­нию кли­ни­чес­ких симп­то­мов за­бо­ле­ва­ния.

По­это­му на­чи­на­ют с кор­рек­ции фер­мен­та­тив­ной ак­тив­нос­ти ки­шеч­ни­ка, им­му­но­ло­ги­чес­ко­го ста­ту­са. Ди­е­та на­прав­ле­на на ухуд­ше­ние раз­мно­же­ния лям­блий (ка­ши, су­хо­фрук­ты, ово­щи, рас­ти­тель­ное мас­ло), огра­ни­чи­ва­ет­ся упо­треб­ле­ние уг­ле­во­дов, при­ни­ма­ют­ся жел­че­гон­ные, эн­те­ро­сор­бен­ты, ан­ти­гис­та­мин­ные пре­па­ра­ты.

Пос­ле че­го уже идет не­по­средст­вен­но про­ти­во­па­ра­зи­тар­ная те­ра­пия: три­хо­пол, фу­ра­зо­ли­дон, ти­бе­рал. При­ем ан­ти­гис­та­мин­ных пре­па­ра­тов и эн­те­ро­сор­бен­тов про­дол­жа­ет­ся в те­че­ние всей про­ти­во­лям­бли­оз­ной те­ра­пии.

Да­лее на­зна­ча­ет­ся ди­е­та, ко­то­рая пре­пят­ст­ву­ет раз­мно­же­нию лям­блий в ки­шеч­ни­ке и желч­ном пу­зы­ре: ка­ши, овощ­ные и фрук­то­вые пю­ре, пе­че­ные яб­ло­ки, све­жие фрук­ты и ово­щи, кис­ло­мо­лоч­ные про­дук­ты.

До­пол­ня­ют ее рас­ти­тель­ные адап­то­ге­ны (жень­шень, эле­уте­ро­кокк, зо­ло­той ко­рень, ли­мон­ник, зе­ле­ный ко­фе, цве­точ­ная пыль­ца, пан­то­крин, ма­точ­ное мо­лоч­ко), по­ли­ви­та­мин­ные ком­плек­сы. Ле­че­ние рас­счи­та­но на не­сколь­ко ме­ся­цев.

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