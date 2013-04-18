Трое украинцев пытались вывезти в Россию 5 граждан

На границе с Россией пограничники Черниговского отряда задержали трех граждан Украины, которые пытались вывезти в Россию 5 соотечественников без их согласия, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, в пункт пропуска «Сеньковка» на выезд из Украины микроавтобус «Мерседес» прибыл около 6 часов утра. В нем следовало восемь граждан Украины. Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров микроавтобуса – 31-летний гражданин Украины - сообщил пограничному наряд о том, что его пытаются вывезти за пределы Украины без его согласия. Микроавтобус сразу вывели из общего потока и блокировали правоохранители Черниговского отряда, а мужчин задержали. В ходе проведения последующего опроса было установлено, что 5 украинцев сопровождали трое наших соотечественников. Они обязались трудоустроить их на территории Украины, в пределах Черниговской или Хмельницкой областей. Но, как выяснилось, пяти украинцев, возраст которых достигал от 29 до 65 лет, среди которых была и 35-летняя женщина, якобы для трудоустройства на сельскохозяйственные работы пытались без согласия вывезти в Россию.

В настоящее время все задержанные переданы сотрудникам милиции для установления всех обстоятельств правонарушения.