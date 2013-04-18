С 22-23 апреля прогнозируют похолодание

Украинский гидрометцентр прогнозирует 22-23 апреля похолодание до 9-14 градусов на всей территории Украины, но в начале мая обещает очередное потепление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

«Изменения погодных условий можно ожидать на протяжении 22-23 апреля, когда на территорию Украины придет более прохладный воздух с севера и произойдет существенное понижение температуры», - сказал Н. Кульбида. «Можно сказать, что до конца апреля пройдет волна холода, после чего придет очередное потепление, повышение температурного режима на всей территории Украины, и продержится до начала мая», - добавил он.

При этом значительных осадков в ближайшее время Н. Кульбида не прогнозирует.