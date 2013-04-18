В ВР презентовали проект закона о зеленых насаждениях
15:01, 18 апреля 2013Страна
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Деревья вырубают по всей стране
В Верховной Раде Украины представили проект закона “О зеленых насаждениях городов и других населенных пунктов”, который определяет основы содержания, охраны и воссоздания зеленых насаждений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил народный депутат Евгений Балицкий.
По его словам, законопроект, в частности, дает определение понятий “сквер” и “парк”, а также то, каким образом должна происходить вырубка деревьев.
В свою очередь, народный депутат Лидия Котеляк отметила, что закон является важным в связи с тем, что в последние десятилетия в государстве резко возросли темпы строительства, а площади зеленых насаждений уменьшаются. В частности, в Киеве площадь зеленых насаждений за последние десять лет уменьшилась на 800 га, добавила она.
Л.Котеляк также сообщила, что законопроектом определяются правовые, экологические, экономические и социальные принципы содержания, охраны и сохранения зеленых насаждений.
Кроме того, законопроектом впервые предлагается установить количественные нормативы зеленых насаждений на одного жителя определенной территории, а также проведения инвентаризации зеленых насаждений раз в 5 лет.
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