В ВР презентовали проект закона о зеленых насаждениях

В Верховной Раде Украины представили проект закона “О зеленых насаждениях городов и других населенных пунктов”, который определяет основы содержания, охраны и воссоздания зеленых насаждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил народный депутат Евгений Балицкий.

По его словам, законопроект, в частности, дает определение понятий “сквер” и “парк”, а также то, каким образом должна происходить вырубка деревьев.

В свою очередь, народный депутат Лидия Котеляк отметила, что закон является важным в связи с тем, что в последние десятилетия в государстве резко возросли темпы строительства, а площади зеленых насаждений уменьшаются. В частности, в Киеве площадь зеленых насаждений за последние десять лет уменьшилась на 800 га, добавила она.

Л.Котеляк также сообщила, что законопроектом определяются правовые, экологические, экономические и социальные принципы содержания, охраны и сохранения зеленых насаждений.

Кроме того, законопроектом впервые предлагается установить количественные нормативы зеленых насаждений на одного жителя определенной территории, а также проведения инвентаризации зеленых насаждений раз в 5 лет.