В «Борисполе» задержали иностранца с героином в желудке

В международном аэропорту «Борисполь» таможенники задержали гражданина Узбекистана, который в желудке перевозил 5 капсул с героином.

Как сообщили УНИАН в Киевской областной таможне, для прохождения таможенного контроля иностранец выбрал „зеленый коридор”, тем самым заявив, что нет запрещенных к перемещению вещей. Однако во время выборочного таможенного контроля вещей пассажиров на рентген-аппарате у специалистов появились определенные подозрения. После пересечения белой линии, которая означает окончание прохождения контроля, гражданина Узбекистана пригласили в служебную комнату таможни для детального осмотра. Для проведения личного осмотра мужчину доставили в больницу, где при проведении компьютерной томографии органов брюшной полости у него было найдены 5 капсул с героином общим весом 270 г, которые были обмотаны полиэтиленом.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Гражданина будут судить.