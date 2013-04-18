Диета для зачатия мальчика

Как можно больше соли: соленое масло, соленое и копченое мясо.

•все виды мяса, в особенности говядина

•все виды рыбы и еженедельно по 2 яйца

•белый хлеб, хрустящие хлебцы и печенье из белой муки

•макароны, рис и манная крупа, однако без молока

•пудинги и соусы не на молоке

•большинство овощей: кукуруза, петрушка, а особенности кудрявая, грибы, цикорий, фенхель, авокадо, сырые томаты, соевые бобы, бобы и горох, каштаны

•все свежие фрукты, особенно богатые калием бананы и свежие ананасы

•чернослив, виноград/изюм, инжир, абрикосы

•сахар, джем, фруктовые желе

•масла и не содержащие молока маргарины

•оливки и корнишоны

Пища, запрещенная при зачатии мальчика:

•молоко в любом виде, масло, сыр, йогурт

•морепродукты и моллюски

•хлеб с отрубями

•салатные овощи: сырая и цветная капуста, шпинат, кресс

•орехи, кокосы, шоколад и горчица

Предупреждение!

Если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием, эта диета может стать опасной. Будьте осторожны.

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