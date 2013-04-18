Диета для зачатия мальчика
Как можно больше соли
Как можно больше соли: соленое масло, соленое и копченое мясо.
•все виды мяса, в особенности говядина
•все виды рыбы и еженедельно по 2 яйца
•белый хлеб, хрустящие хлебцы и печенье из белой муки
•макароны, рис и манная крупа, однако без молока
•пудинги и соусы не на молоке
•большинство овощей: кукуруза, петрушка, а особенности кудрявая, грибы, цикорий, фенхель, авокадо, сырые томаты, соевые бобы, бобы и горох, каштаны
•все свежие фрукты, особенно богатые калием бананы и свежие ананасы
•чернослив, виноград/изюм, инжир, абрикосы
•сахар, джем, фруктовые желе
•масла и не содержащие молока маргарины
•оливки и корнишоны
Пища, запрещенная при зачатии мальчика:
•молоко в любом виде, масло, сыр, йогурт
•морепродукты и моллюски
•хлеб с отрубями
•салатные овощи: сырая и цветная капуста, шпинат, кресс
•орехи, кокосы, шоколад и горчица
Предупреждение!
Если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием, эта диета может стать опасной. Будьте осторожны.