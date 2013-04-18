Вакуумный массаж устраняет целлюлит

Баночный (или вакуумный) массаж, бесспорно, является на сегодняшний день одним из самых эффективных способов борьбы с противной "апельсиновой коркой", которой страдают, к сожалению, не только обладательницы пышных форм, но и совсем худенькие девушки.

Делать такой массаж в домашних условиях совсем несложно, необходимо лишь приобрести в аптеке набор массажных банок и обязательно антицеллюлитное массажное масло.

Для начала следует обязательно разогреть и размять ноги, ягодицы и область бедра руками, начиная непосредственно от кончиков пальцев и постепенно двигаясь вверх. Разглаживайте и тщательно разминайте, упорно растирайте и даже сильно похлопывайте свои проблемные зоны. Разогрейтесь очень хорошо, не ленитесь.

Для достижения эффекта и избавления от целлюлита необходимо проводить процедуру массажа не менее 10 минут каждый день в течение двух-трех месяцев.

Массаж выполняется круговыми и зигзагообразными движениями. Начинать следует только снизу, постепенно медленно продвигаясь наверх. Чтобы не нарушался лимфоток, массирования паховой зоны, внутренней поверхности бедра и подколенной ямки необходимо избегать). Переднюю и заднюю часть ног и бедер массируйте в течение получаса – сорока минут.

Помните, что банка должна свободно перемещаться, легко и плавно скользить. Если сразу так не получается, нужно ослабить давление на кожу, впустить немного воздуха. Поначалу данная процедура болезненна, но придется потерпеть, результат того стоит (а проявится он ближе к 10-й процедуре).

Не рекомендуется выполнять баночный массаж при наличии опухолей, заболеваниях кожи и варикозном расширении вен.

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