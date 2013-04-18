Кабмин выделил средства на борьбу с туберкулезом и СПИДом

Правительство приняло решение о выделении дополнительного финансирования на мероприятия по противодействию туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний, об этом сегодня журналистам сообщила председатель Госслужбы Татьяна Александрина.

«Финансирование мероприятий в 2013 году будет существенно увеличено, что позволит обеспечить более широкий охват населения мерами профилактики и лечения этих заболеваний. Так, на лечение больных ВИЛ-инфекцией/СПИДом будет дополнительно выделено около 180 млн грн, на осуществление лабораторного сопровождения больных, получающих антиретровирусную терапию, – 60 млн грн, на закупку электронных дозаторов для пунктов предоставления заместительной поддерживающей терапии – более 15 млн грн. На закупку оборудования для противотуберкулезных заведений планируется направить средства в пределах 33 млн грн. Кроме того, около 49 млн грн пойдут на создание отделений для лечения больных туберкулезом, которые находятся в следственных изоляторах», - сообщила Т.Александрина.

Председатель Госслужбы также отметила необходимость комплексного подхода к организации процессов выявления и лечения пациентов, страдающих туберкулезом, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, вирусными гепатитами. По ее словам, успешность лечения больного зависит не только от уровня финансирования, но и от желания самого пациента получать необходимую медицинскую помощь, соблюдения утвержденных стандартов и профессиональных рекомендаций, обеспечения лабораторного контроля, соблюдения режима.

В пресс-службе также напомнили, что вчера премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Минфину и Минздраву предусмотреть во время подготовки изменений к Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» расходы, необходимые для закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом, оборудования для противотуберкулезных заведений, а также электронных дозаторов для кабинетов заместительной поддерживающей терапии.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Кабинета министров представители общественных организаций проводили акцию с требованием профинансировать в полном объеме лечение украинцев со смертельными заболеваниями. В акции приняли участие около 50 человек. Одни выстроились в «живую цепь», надели на головы белые мешки и накинули на шее петли, другие – били в барабаны.

Общественные организации требовали от правительства выделить из госбюджета дополнительно 607 млн грн на лечение тяжелобольных, а именно 165 млн грн на лечение больных ВИЧ/СПИДом, 138,2 млн грн – на лечение больных туберкулезом, 304 млн грн – на лечение больных вирусными гепатитами.