Украина взяла обязательства в сфере безопасности пациентов

Утвердив на государственном уровне «План Действий Совета Европы для Украины на 2011-2024 года», наша страна взяла на себя обязательство разработать Национальный план действий в сфере безопасности пациентов.

Об этом УНИАН заявила глава Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Татьяна Бахтеева

Она подчеркнула, что Парламентский Комитет постоянно держит на контроле вопрос соблюдения прав пациентов, активно сотрудничает с неправительственными организациями в этой сфере. Т.Бахтеева проинформировала, что Украина стала первой страной не членом Евросоюза, в которой было проведено специальное исследование «Украина сквозь призму Хартии прав пациентов».

«Однако выводы европейских экспертов показали, что защита прав пациентов у нас находится на низком уровне. Точнее говоря, уровень уважения и соблюдения прав пациентов, по сравнению со странами Евросоюза выглядит в точности до наоборот. В числе приоритетных государственных задач - обеспечить такие основные права пациентов, как право на доступность медицинской помощи, право на качественную медицинскую помощь, право на использование современных технологий, право на компенсацию, в том числе, в результате врачебных ошибок, - сказала Т.Бахтеева.

Она считает, что большинство граждан Украины «даже не подозревают о существовании прав и правил, которые регулируют взаимоотношения между больным, с одной стороны, и государством, медицинским учреждением и медицинским работником, с другой».

«Наши граждане крайне редко обращаются в суд с целью получения компенсации за причиненный медиками вред здоровью. К тому же, до сих пор, в Украине не существует юридической структуры, которая бы специализировалась именно на рассмотрении жалоб пострадавших от врачебных ошибок. Имеет место острая нехватка квалифицированных юристов в этой сфере. В Украине давно назрела необходимость принятия специального закона регулирующего права пациентов», - сказала народный депутат, подчеркнув, что все правовые проблемы требуют решения в первую очередь на законодательном уровне.

«В Украине, где наблюдается глубокий демографический кризис, где смертность в 1,5 раза превышает рождаемость, а средняя продолжительность жизни на 12 лет меньше, чем в Европе, сохранение жизни и здоровья людей является особенно важным вопросом, в том числе, и в свете национальной безопасности. Права пациента, их реализация, экономическое и законодательное обеспечение — достаточно важные для украинского общества темы, потому что связанные с ними проблемы затрагивают интересы каждого, ведь все мы - каждый гражданин Украины - являемся потенциальными пациентами, не составляют исключения и сами медики», - отметила Т.Бахтеева.

***

В этом году Украина наряду с европейским сообществом будет отмечать 7-й Европейский день защиты прав пациента, целью которого является повышение осведомленности граждан Европы о своих правах, а также стимулирование их активного участия в законодательных инициативах, направленных на защиту их прав в сфере оказания медицинской помощи.

Решение о проведении Европейского дня защиты прав пациента было принято 29 марта 2007 Европейским парламентом по инициативе Европейской общественной организации Сеть Активных Граждан (Active Citizenship Network, ACN), в состав которой входит 100 организаций из 30 стран Европы, в которых 18 апреля ежегодно отмечают День защиты прав пациента.