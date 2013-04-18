Наконец упорядочили правила ввоза товаров, закупаемых ГФ

Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы ввоза на таможенную территорию Украины товаров и поставки на таможенной территории Украины товаров и предоставления услуг, которые оплачиваются за счет грантов (субгрантов) Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний.

Таким образом, подчеркнули в Госслужбе, вводится освобождение от налогообложения товаров и услуг, закупаемых за средства Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине в рамках реализации программ противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и туберкулезу.

Ожидаемый объем финансирования этих программ на период до 2016 года составляет около 300 млн дол.

Документ утверждает два порядка: порядок ввоза на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров (кроме подакцизных), которые оплачиваются за счет грантов (субгрантов), предоставленных в соответствии с программами Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине; порядок поставки на таможенную территорию Украины товаров (кроме подакцизных) и предоставления услуг, которые оплачиваются за счет грантов (субгрантов), предоставленных в соответствии с программами Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине.

Отмеченным постановлением установлено, что ввоз на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта соответствующих товаров осуществляется в порядке и на условиях, установленных Таможенным кодексом Украины, другими законодательными актами, а также в соответствии с внешнеэкономическим договором между основным реципиентом и поставщиком товаров. Такой ввоз может осуществляться основным реципиентом (субреципиентом), приобретателем благотворительной помощи и другим предприятием, которое имеет право в соответствии с законодательством осуществлять операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров.

Постановлением также урегулирован механизм подтверждения перечня товаров и услуг, которые будут закупаться с применением вышеупомянутых льгот. Данные функции возлагаются на Госслужбу Украины соцзаболеваний.