Определен порядок назначения руководства Госветфитослужбы
10:36, 18 апреля 2013Страна
0
Указ на сайте Президента
Президент Украины Виктор Янукович определил порядок назначения руководства Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
В указе главы государства, обнародованном на его сайте, вносятся изменения в Положение о Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины.
В соответствии с изменениями, первый заместитель председателя Госветфитослужбы является по должности главным государственным фитосанитарным инспектором Украины, а заместитель председателя Госветфитослужбы Украины - заместителем главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter