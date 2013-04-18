Определен порядок назначения руководства Госветфитослужбы

Президент Украины Виктор Янукович определил порядок назначения руководства Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

В указе главы государства, обнародованном на его сайте, вносятся изменения в Положение о Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины.

В соответствии с изменениями, первый заместитель председателя Госветфитослужбы является по должности главным государственным фитосанитарным инспектором Украины, а заместитель председателя Госветфитослужбы Украины - заместителем главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины.