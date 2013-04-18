Как просыпаться красивой и здоровой

Не всегда ведь нужно утром бежать на работу, завтракать на ходу и досыпать в транспорте. Иногда хочется проснуться как принцесса и почувствовать себя настоящей красавицей. А еще лучше - в объятьях любимого мужчины.

Если ты хочешь выглядеть сногсшибательно уже с самого утро, запомни несколько наших простых советов.

Правильный сон

Если хочешь проснуться сияющей и красивой, не пей за 4 часа до сна алкоголь, кофе, крепкий чай. Вообще, не стоит перед сном употреблять много жидкости, это может спровоцировать оттеки. Поужинать так же лучше не позже, чем за 3 часа до сна.

То, как ты будешь выглядеть утром зависит от того, как ты спала ночью. Поэтому, подготовься ко сну как следует. Проветри комнату, желательно, чтоб температура в спальне была 18-19 градусов, не больше. Ну и самое главное - для того, чтоб ты чувствовала себя бодрой, а твоя кожа сияла свежестью, поспать тебе нужно не меньше 8 часов. И обязательное правило - лечь не в тот день, в который нужно просыпаться. Оптимально - в 22-00.

При этом ничто не должно тебя сковывать во сне - ни тесная одежда, ни резинки на волосах.

Тщательно умойся и смой всю косметику

Это обязательное условие! Без ухода твоя кожа утром будет выглядеть усталой, поэтому очень тщательно умойся, сотри косметику и нанеси крем для лица. Крем нужно наносить тонким слоем и желательно за час до сна, чтоб не спровоцировать оттеки.

Водные процедуры

Перед сном лучше всего принять расслабляющую ванну с морской солью и маслом лаванды. Соль возьмет на себя все накопившиеся за день токсины, а масло лаванды расслабит. После ванны обязательно нанеси увлажняющий крем для тела и антицеллюлитные средства.

Утренняя зарядка

Если тебе лень сделать полноценную спортивную зарядку, тогда выполни хотя бы несколько простых упражнений в постели:

Раскинувшись на кровати, потянись всем телом 2-3 раза, почувствовав, как вытягиваются мышцы. Сделай круговые вращения стопами ног и кистями рук.

Лежа прямо на спине закинь правую ногу, согнутую в колене, на левую (левая нога и корпус - прямые) и, помогая руками, потяни ее в правую сторону. Нужно почувствовать, как растягиваются мышцы бедра. Сделай то же с левой ногой.

Лежа на спине, подтяни ноги к животу и обхвата их руками. Полежи так немного в скрученном виде.

Сядь на кровать, выровняй спину и крути шеей в разные стороны. Подними руки вверх и потянись за ними.

Выпей стакан воды комнатной температуры.

Контрастный душ

Лучше всего утром принимать контрастный душ. А умываться - ромашкой. Если ты заметила небольшие оттеки - приложи лед.

Сделай экспрес-маску для лица

Возьми небольшой кусочек банана, разомни его вилкой, добавь щепотку корицы и (если у тебя не склонная к жирности кожа) немного жирной сметаны или оливкового масла. Нанеси смесь на лицо на 15 минут. Корица оживит кожу и улучшит цвет лица.

Обязательно позавтракай

Завтрак - это основной прием пищи, поэтому побалуй себя вкусным завтраком и чашечкой натурального кофе или зеленого чая.

После этих советов твой день будет просто прекрасным!

lady.tochka.net