Минздрав переплатил за "скорые". Возбуждено уголовное дело

Министерство здравоохранения переплатило за новые кареты скорой помощи Peugeot Boxer более чем треть выделенных на них денег. По обнародованным "Тендер News" выводам экономического и товароведческого исследования, которое провел Киевский научно-исследовательский институт судебной экспертизы, при закупке машин скорой помощи в 2011 году бюджет понес убытки на 56 миллионов 619 тысяч 614 гривен, сообщает ТВі

Всего на 216 новых медавтомобилей Peugeot Boxer, согласно информации из официального Вестника государственных закупок, было выделено 140 миллионов гривен. Деньги получила частная фирма ООО "КРАС".

Так, за каждый автомобиль МОЗ отдал ООО "КРАС" 649 тысяч гривен, тогда как эксперты оценили машину со всем имеющимся в ней оборудованием в 465 тысяч. То есть на 185 тысяч гривен дешевле.

Один из основателей компании Федор Саворовский в интервью ТВі не смог объяснить, почему реальная стоимость автомобиля на почти 200 тысяч гривен меньше, чем цена, за которую он продал машины МОЗ.

Как удалось выяснить в Министерстве внутренних дел, в деле закупки карет скорой помощи Министерством здравоохранения открыто уголовное производство. Пресс-служба МВД сообщила, что " по факту закупки "скорых" 12 декабря 2012 года начато уголовное производство по статье 191 часть 5 – это присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением".

Эта статья предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В министерстве добавили, что сейчас продолжаются необходимые экспертизы, исследования, допросы свидетелей и подозреваемых в этом деле.

. Вместе с тем позже Минздрав обнародовал информацию о том, "что за время пребывания Богатыревой на должности Министра здравоохранения Украины Министерство здравоохранения не совершало никакой закупки автомобилей скорой помощи", пишет newsru.ua

"Впрочем, автомобили, которые упоминались в материалах СМИ, были закуплены еще до назначения Раисы Богатыревой на должность вице-премьер-министра Украины - Министра здравоохранения Указом президента Украины 89/2012 от 14 февраля 2012 года", - уточнили в ведомстве.

Отметим, четвертое уголовное дело против Юлии Тимошенко касается закупки автомобилей "скорой помощи". Экс-премьерше инкриминируют нецелевое использование средств, выделенных в рамках Киотского протокола, которые она якобы перенаправила на закупку под гарантии правительства медицинских автомобилей Opel Combo. Речь идет об одной тысяче карет "скорой" для сельской местности.