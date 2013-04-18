Кофе на 40% уменьшает риск инсульта

Употребление кофе, в частности у женщин, на 40% уменьшает риск инсульта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный диетолог Минздрава Украины Олег Швец.

По его словам, из напитков следует употреблять воду, кофе и чай. Что касается сока, то он не является достаточно полезным, поскольку не содержит витаминов, эквивалентных тем, которые содержатся во фруктах и ​​овощах. Также молоко относится не к напиткам, а скорее к продуктам питания.

"Сегодня есть доказательства, что кофе, особенно у женщин, уменьшает риск возникновения такого тяжелого заболевания, как инсульт. Женщина, которая потребляет две-три чашки кофе в сутки, имеет на 40% меньше риска инсульта. Кофе уменьшает риск диабета, атеросклероза и цирроза печени ", - сообщил О.Швець.