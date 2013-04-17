На лечение тяжело больных украинцев нужны 607 млн

Общественные организации требуют от правительства выделить из государственного бюджета дополнительно 607 млн. грн на лечение тяжелобольных, а именно 165 млн грн на лечение больных ВИЧ/СПИДом, 138,2 млн грн – на лечение больных туберкулезом, на 304 млн грн – на лечение больных вирусными гепатитами.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении БФ "Совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине" (ЮКАБ).

Активисты ЮКАБ подчеркивают, что 44 тысячи украинцев уже в этом году могут умереть, если не будет обеспечено лечение их тяжелых болезней.

В сообщении разъясняется, что 27 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета по представлению Кабинета министров проголосовал за поправки в государственный бюджет 2013 года. Однако в документе, поданном Кабмином, во время голосования было проигнорировано поручение Президента Украины о полном финансировании лечения украинцев, больных такими смертельными болезнями, как гепатит, туберкулез и СПИД.

Председатель пациентской организации ЮКАБ Дмитрий Шерембей выразил надежду, что Кабмин перераспределит бюджет в интересах смертельно больных людей своевременно, поскольку «нужно успеть закупить лекарства и направить их в больницы как можно скорее».

Согласно поручению Президента, Кабинет министров должен решить проблему финансирования закупки медицинских препаратов для лечения больных гепатитом, СПИДом и туберкулезом до 15 мая 2013 года, подчеркивают активисты.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители общественных организаций проводили акцию возле Кабинета министров с требованием профинансировать в полном объеме лечение украинцев со смертельными заболеваниями. В акции приняли участие около 50 человек. Одни выстроились в «живую цепь», надели на головы белые мешки и накинули на шее петли, другие – били в барабаны.