Завтра в Украине - 22° тепла
14:05, 17 апреля 2013Страна
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Ночью в некоторых регионах заморозки
Завтра ночью в некоторых регионах Украины ожидаются заморозки, днем до 22° тепла.
Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 18 апреля будет малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и местами в Приазовье порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в Украине, кроме Крыма и Закарпатья, на поверхности почвы, а в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°; днем 17-22° тепла, в Крыму и на побережье морей 13-18°.
В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 17-22° тепла.
В столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 20°.
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