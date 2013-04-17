Простой способ укрепления ногтей

Винничанка Елена Шеремета дважды в неделю мажет ногти зубной пастой. Они становятся крепкими и белыми. Кальций в пасте укрепляет ногтевую пластину.

"Как-то подруга рассказала, что больше всего ногти портятся от жидкости для снятия лака. Она обезжиривает поверхность, вымывает минералы из ногтей. Поэтому они ломаются и становятся желтые. А я люблю, когда у меня красивый маникюр. Поэтому после каждого снятия лака делаю ногтям процедуры. Беру дешевую зубную пасту за 2,5 грн и намазываю ею ногти и под ногтями. Держу 5-10 минут. Затем под теплой водой смываю пасту, массируя ногти пальцами или мягкой щеточкой. Они даже начинают блестеть после процедуры", - говорит Елена.

Мыть ногти и руки зубной пастой хорошо после чистки сельди или чеснока. Мята убирает запах рыбы.

"Надо хорошо вычищать сельдь под ногтями, потому что именно там остаются маленькие кусочки, которые неприятно пахнут. Я делаю это старой зубной щеткой и зубной пастой".

gazeta.ua