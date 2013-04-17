Как питаться людям с первой группой крови
Заядлые мясоеды
Поскольку люди с первой группой крови заядлые мясоеды, здесь много животной пищи. Принцип прост - поскольку одинаковые продукты по-разному действуют на людей с разными группами крови, здесь собраны те, которые помогут похудеть и держать себя в форме обладательницам именно первой группы. Питайся в умеренных количествах этими продуктами, занимайся спортом, и результат не заставит себя долго ждать!
Диета по группе крови - первая «Охотник»
Люди с первой группой крови обладают сильной пищеварительной и имунной системой, но трудно адаптируются к изменению диеты. Поэтому прими, что подобный рацион - это на всю жизнь.
Основу рациона должны составлять:
мясо (кроме свинины)
рыба
морепродукты
некислые овощи и фрукты
ананасы
ржаной хлеб в умеренных количествах
бобовые
гречка
травяные чаи
Ограничить стоит такие продукты:
крупы (особенно овсяная)
Отказаться стоит от таких продуктов:
капуста (кроме брокколи)
изделия из пшеницы
изделия из кукурузы
маринады
кетчуп
кофе
крепкие напитки
Когда тебе удастся похудеть, дело останется за малым - нужно будет поддержать вес на диете по группе крови. Для этого включи в рацион такие продукты:
морская капуста
рыба и морепродукты
йодированная соль
мясо (особенно говядина, баранина, печень)
зелень
салаты
шпинат
брокколи
редис
Исключи из питания:
капусту
бобовые
кукурузу
пшеницу
цитрусовые
мороженое
сахар
маринады
картошку
Диета по группе крови - советы
У обладателей первой группы крови замедленный метаболизм, поэтому нужно его ускорить с помощью следующих рекомендаций:
Активно занимайся спортом и ешь мясо (особенно красное) - это поможет ускорить метаболизм.
Не принимай в пищу бобовые, кукурузные и пшеничные продукты - они блокируют выработку инсулина и замедляют метаболизм.
Не принимай в пищу капусту (всю, кроме брокколи) и изделия из овса - они замедляют выработку гормонов щитовидной железы, чем замедляют метаболизм.
Употребляй йодосодержащие продукты - морскую капусту, зелень, шпинат и брокколи - они в разы ускоряют метаболизм.