Как питаться людям с первой группой крови

Поскольку люди с первой группой крови заядлые мясоеды, здесь много животной пищи. Принцип прост - поскольку одинаковые продукты по-разному действуют на людей с разными группами крови, здесь собраны те, которые помогут похудеть и держать себя в форме обладательницам именно первой группы. Питайся в умеренных количествах этими продуктами, занимайся спортом, и результат не заставит себя долго ждать!

Диета по группе крови - первая «Охотник»

Люди с первой группой крови обладают сильной пищеварительной и имунной системой, но трудно адаптируются к изменению диеты. Поэтому прими, что подобный рацион - это на всю жизнь.

Основу рациона должны составлять:

мясо (кроме свинины)

рыба

морепродукты

некислые овощи и фрукты

ананасы

ржаной хлеб в умеренных количествах

бобовые

гречка

травяные чаи

Ограничить стоит такие продукты:

крупы (особенно овсяная)

Отказаться стоит от таких продуктов:

капуста (кроме брокколи)

изделия из пшеницы

изделия из кукурузы

маринады

кетчуп

кофе

крепкие напитки

Когда тебе удастся похудеть, дело останется за малым - нужно будет поддержать вес на диете по группе крови. Для этого включи в рацион такие продукты:

морская капуста

рыба и морепродукты

йодированная соль

мясо (особенно говядина, баранина, печень)

зелень

салаты

шпинат

брокколи

редис

Исключи из питания:

капусту

бобовые

кукурузу

пшеницу

цитрусовые

мороженое

сахар

маринады

картошку

Диета по группе крови - советы

У обладателей первой группы крови замедленный метаболизм, поэтому нужно его ускорить с помощью следующих рекомендаций:

Активно занимайся спортом и ешь мясо (особенно красное) - это поможет ускорить метаболизм.

Не принимай в пищу бобовые, кукурузные и пшеничные продукты - они блокируют выработку инсулина и замедляют метаболизм.

Не принимай в пищу капусту (всю, кроме брокколи) и изделия из овса - они замедляют выработку гормонов щитовидной железы, чем замедляют метаболизм.

Употребляй йодосодержащие продукты - морскую капусту, зелень, шпинат и брокколи - они в разы ускоряют метаболизм.

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