Импорт цельномолочной продукции в Украину будет снижаться

В Украине наметилась тенденция сокращения импорта цельномолочной продукции (ЦМП) - в марте в страну этого товара завезли на 28% меньше, чем в феврале, когда импорт цельномолочной продукции составил рекордные 1,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Согласно сообщению, одной из причин сокращения импорта стал рост цены на ЦМП в марте, когда стоимость импортируемой продукции выросла до 1 729 долл. за тонну с 1 685 тыс. долл. за тонну в феврале.

«Уменьшение импорта цельномолочной продукции в марте свидетельствует о постепенной стабилизации ситуации. Следует отметить, что на снижение объемов импорта повлиял и рост цены импорта, ведь в феврале цены, по которым была ввезена ЦМП в Украину, были достаточно низкими - в среднем 1 685 долл./т. В марте этого года средняя цена импорта цельномолочной продукции составила 1 729 долл./т.», - отметила эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алину Жарко.

В УКАБ также отметили, что в марте импорт ЦМП из России, основного импортера этой продукции, уменьшился на 23%.

Справка УНИАН. По данным Государственной таможенной службы, в январе-марте 2013 года Украина импортировала 1,6 тыс. тонн молока и сливок не сгущенных, а на внешние рынки поставила 1,5 тыс. тонн этой продукции.