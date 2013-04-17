Поздний ребенок - это хорошо или плохо?

У ме­ня уже двое де­тей от пер­во­го бра­ка, маль­чик и де­воч­ка.

Но семья у нас не сло­жи­лась, и я сно­ва вы­шла за­муж. Сей­час мне 43, муж не­мно­го млад­ше. Он хо­чет, что­бы у нас был ре­бе­нок, а я как пред­став­лю, что ког­да мо­е­му ре­бен­ку бу­дет 20, я бу­ду со­всем ста­рой, то мне страш­но ста­но­вит­ся. Сей­час мо­е­му стар­ше­му ре­бен­ку 18 лет. Врач-ги­не­ко­лог мне та­кое рас­ска­за­ла про позд­них де­тей, что у них, как пра­ви­ло, сплош­ные па­то­ло­гии, что они рож­да­ют­ся боль­ны­ми, пло­хо на­би­ра­ют вес, раз­ви­ва­ют­ся ху­же, чем де­ти бо­лее мо­ло­дых мам. Ка­кое ре­ше­ние мне при­нять?

При­ни­мать ре­ше­ние все-та­ки при­дет­ся с му­жем, тут я мо­гу толь­ко дать со­вет.

Да­вай­те по оче­ре­ди. Вра­чи-ги­не­ко­ло­ги и прав­да предо­сте­ре­га­ют мам, ко­то­рым за «35», про воз­мож­ные ос­лож­не­ния, и это пра­виль­но. Но те же са­мые ги­не­ко­ло­ги хо­ро­шо зна­ют, что се­год­ня есть до­ста­точ­но до­сто­вер­ные спо­со­бы ди­аг­нос­ти­ки (УЗИ, ана­лиз кро­ви ма­те­ри), ко­то­рые по­мо­га­ют вы­явить на­ру­ше­ния пло­да у ма­те­ри на до­ста­точ­но ран­них ста­ди­ях бе­ре­мен­нос­ти. По­это­му вы долж­ны об­ра­бо­тать ин­фор­ма­цию, и ког­да за­бе­ре­ме­не­ете, ста­ра­тель­но прой­ти все об­сле­до­ва­ния.

А сей­час, на ста­дии при­ня­тия ре­ше­ния луч­ше по­про­буй­те трез­во оце­нить свое здо­ровье: смо­же­те ли вы вы­но­сить ма­лы­ша. Ведь как ни кру­ти, а бе­ре­мен­ность – это чрез­вы­чай­ная на­груз­ка на жен­ский ор­га­низм. Рань­ше счи­та­лось, что пос­ле 35 лет жен­щи­ны ро­жа­ют ме­нее здо­ро­вых, ослаб­лен­ных де­ток, ко­то­рые пло­хо на­би­ра­ют вес и во­об­ще мед­лен­но раз­ви­ва­ют­ся.

Но мно­го­чис­лен­ные ис­сле­до­ва­ния по­ка­за­ли, что это не всег­да прав­да, и если жен­щи­на в 40 лет здо­ро­ва, то у нее есть все шан­сы ро­дить здо­ро­во­го ре­бен­ка. Те­перь про пси­хо­ло­ги­чес­кий ас­пект позд­них ро­дов. Фи­зи­чес­ки, жен­ский ор­га­низм зна­чи­тель­но луч­ше под­го­тов­лен к ро­дам в воз­рас­те 20-30 лет. Че­го не ска­жешь про пси­хо­ло­гию. Пси­хо­ло­ги до­ка­за­ли, что эмо­ци­о­наль­ная го­тов­ность к ро­дам на­сту­па­ет имен­но пос­ле 30 лет. До это­го вре­ме­ни мно­го мам уже не так стре­мят­ся сде­лать карь­е­ру и с удо­вольст­ви­ем пол­ностью от­да­ют­ся ма­те­ринст­ву.

Если у жен­щи­ны уже есть де­ти, это зна­чит, что у нее есть опыт по ухо­ду и вос­пи­та­нию, а зна­чит, она ме­нее тре­вож­на и мень­ше под­да­ет­ся не­га­ти­виз­му окру­жа­ю­щих. Пос­ле трид­ца­ти у жен­щи­ны есть зна­чи­тель­но боль­ше шан­сов обес­пе­чить сво­е­му ма­лы­шу от­вет­ст­вен­но­го, за­бот­ли­во­го и ма­те­ри­аль­но обес­пе­чен­но­го от­ца. На­вер­ное, од­ним ми­ну­сом мож­но счи­тать то, что зре­лые ро­ди­те­ли слиш­ком ба­лу­ют ре­бен­ка, но это боль­ше ка­са­ет­ся се­мей, где позд­ний ре­бе­нок – единст­вен­ный. И еще, при ра­зум­ном ро­ди­тель­ском под­хо­де этих край­нос­тей мож­но из­бе­жать.

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