Поздний ребенок - это хорошо или плохо?
Опыт по уходу и воспитанию
У меня уже двое детей от первого брака, мальчик и девочка.
Но семья у нас не сложилась, и я снова вышла замуж. Сейчас мне 43, муж немного младше. Он хочет, чтобы у нас был ребенок, а я как представлю, что когда моему ребенку будет 20, я буду совсем старой, то мне страшно становится. Сейчас моему старшему ребенку 18 лет. Врач-гинеколог мне такое рассказала про поздних детей, что у них, как правило, сплошные патологии, что они рождаются больными, плохо набирают вес, развиваются хуже, чем дети более молодых мам. Какое решение мне принять?
Принимать решение все-таки придется с мужем, тут я могу только дать совет.
Давайте по очереди. Врачи-гинекологи и правда предостерегают мам, которым за «35», про возможные осложнения, и это правильно. Но те же самые гинекологи хорошо знают, что сегодня есть достаточно достоверные способы диагностики (УЗИ, анализ крови матери), которые помогают выявить нарушения плода у матери на достаточно ранних стадиях беременности. Поэтому вы должны обработать информацию, и когда забеременеете, старательно пройти все обследования.
А сейчас, на стадии принятия решения лучше попробуйте трезво оценить свое здоровье: сможете ли вы выносить малыша. Ведь как ни крути, а беременность – это чрезвычайная нагрузка на женский организм. Раньше считалось, что после 35 лет женщины рожают менее здоровых, ослабленных деток, которые плохо набирают вес и вообще медленно развиваются.
Но многочисленные исследования показали, что это не всегда правда, и если женщина в 40 лет здорова, то у нее есть все шансы родить здорового ребенка. Теперь про психологический аспект поздних родов. Физически, женский организм значительно лучше подготовлен к родам в возрасте 20-30 лет. Чего не скажешь про психологию. Психологи доказали, что эмоциональная готовность к родам наступает именно после 30 лет. До этого времени много мам уже не так стремятся сделать карьеру и с удовольствием полностью отдаются материнству.
Если у женщины уже есть дети, это значит, что у нее есть опыт по уходу и воспитанию, а значит, она менее тревожна и меньше поддается негативизму окружающих. После тридцати у женщины есть значительно больше шансов обеспечить своему малышу ответственного, заботливого и материально обеспеченного отца. Наверное, одним минусом можно считать то, что зрелые родители слишком балуют ребенка, но это больше касается семей, где поздний ребенок – единственный. И еще, при разумном родительском подходе этих крайностей можно избежать.