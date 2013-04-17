Активисты требуют финансировать лечение смертельно больных

Представители общественных организаций проводят акцию возле Кабинета министров Украины с требованием профинансировать в полном объеме лечение украинцев со смертельными болезнями.

Как предает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 50 человек. Одни выстроились в «живую цепь», надели на головы белые мешки и накинули на шеи петли, другие - бьют в барабаны.

По словам одного из участников акции, представители общественных организаций, проводящие эту акцию, направились в Кабмин, чтобы изложить свои требования о пересмотре госбюджет на текущий год и финансировании в полном объеме лечения украинцев со смертельными болезнями. Представители правительства пообещали выйти к митингующим для обсуждения их требований.

В акции принимают участие члены Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, общественной организации ЮКАБ, которая борется за лечение смертельно больных, Международного альянса ВИЧ/СПИД, организации "Остановим гепатит".