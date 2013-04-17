В День окружающей среды высадят миллион деревьев

В День окружающей среды, 20 апреля, представители Партии регионов собираются высадить миллион деревьев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Николай Азаров.

"В субботу, 20 апреля, наша страна уже традиционно отмечает День окружающей среды. Этот день сплачивает вокруг добрых дел, которыми мы собственными руками можем украсить нашу землю. В этот день везде проходят мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды. Простыми словами: мы наводим порядок и чистоту в стране, в нашем общем доме. Судя по сообщениям в социальных сетях и обращениям на мою страницу, в частности, общественные активисты энергично включились в нынешний проект Дня окружающей среды. Заранее спасибо всем неравнодушным, кто выйдет убирать и украшать нашу страну. Так, за этот день предусмотрено посадить около 2 миллионов деревьев. Миллион деревьев собираются высадить члены Партии регионов", - сказал Н.Азаров.

По его убеждению, это стоит сотен митингов и является прекрасным вкладом в благосостояние нашей земли. Н.Азаров отметил, что по его поручению главы региональных администраций в каждом городе подготовили необходимые планы работ и орудия труда для работников государственных организаций, учреждений и предприятий, для студентов и общественных активистов.

"Я поручил всем членам правительства принять личное участие в мероприятиях по благоустройству, которые проводятся 20 апреля в рамках ежегодной Всеукраинской акции «За чистую окружающую среду». Все должны отправиться в регионы, за которыми закреплены, и поработать вместе с людьми. Я лично буду работать в Киеве", - сказал премьер-министр.

По его словам, было бы очень неплохо, если бы руководители органов власти на собственном примере продемонстрируют конкретную заботу о порядке: не только в кабинетной работе, но и на земле. Он привел пример коллектива Министерства экологии, представители которого вместе с активистами общественных организаций будут работать в киевском парке „Отрадный”, где планируется убрать территорию площадью 16 гектаров, посадить около 200 деревьев и кустов. Общее количество участников – более 300 человек.

"Я хочу, чтобы такой же конкретный план и объем работ был у каждого министерства и ведомства, у каждого члена Кабинета министров. А позже на заседании правительства мы подведем итоги. Надеюсь, что и после 20 апреля все неравнодушные граждане Украины будут приобщаться к работам по озеленению и благоустройству. Порядок нужно не только навести, но и поддерживать", - подчеркнул Н.Азаров.