Действенный способ избавиться от стресса

Мы часто не задумываемся, как окружающая обстановка может повлиять на наше настроение и даже на весь последующий день. В частности обладательницы грязного, неубранного рабочего стола гораздо чаще сталкиваются со стрессом, чем те, кто держит стол в порядке.

Психолог Нина Беридзе рассказывает, что мы словно нагромождаем вокруг себя мусор, чтобы "скрыться" от окружающего мира. Но сам факт этого мусора вгоняет нас в депрессию и тоску, мешает сосредоточиться и продуктивно работать. В результате мы работаем плохо и от этого получаем новую порцию стресса...

А ведь решить проблему так легко - достаточно привести в порядок стол!

1. Постарайся мыслить, как организованный человек.

Есть замечательная фраза: "Существует лишь один способ сделать что-либо: просто взять и сделать". В данном случае, если хочешь начать уборку стола, поступи как организованный человек - просто начни ее, не откладывая!

2. Спланируй уборку.

Это важный момент - твоя психология должна настроиться на этот процесс. Это поможет тебе быть более эффективной в уборке всего лишнего и организации нужного.

3. Начни с малого.

Удели 30 минут в день: организуй один файл или одну папку или одну коробку. Так уборка будет более маштабной, но и более тщательной.

4. Оптимизируй документы.

Сверху должно лежать только то, что нужно ежедневно. Все остальное - в ящики, на полки и в тумбочку, чтоб не пылилось.

5. Мотивируй себя.

Например, напиши статус в Фейсбуке: "Убираю рабочий стол!" или поставь соответствующую картинку на заставку компьютера. Вдохновение - важная часть уборки.

6. Правильно распредели время.

Уделяй уборке определенное время в день и не более того. Приступай и заканчивай согласно заранее составленному графику.

7. Клади на место, а не прячь.

Проще говоря - "не сметай под ковер". Изначально раскладывай все вещи на места, а не куда попало, с тем, чтобы "потом как-нибудь найти им место".

8. Создай каталог.

Ну или любую другую систему, которая поможет тебе всегда помнить, где лежит тот или иной документ и оптимизировать таким образом его поиск.

9. Не бойся рутины!

Процесс уборки стола, особенно, если он масштабный, пугает своей монотонностью и рутиной - но мы советуем смело "бросаться в бой", в процессе дело пойдет намного активнее!

10. Назначай время уборки на периоды своей максимальной активности.

Обычно это утром, когда утренний кофе уже выпит, но основной массив работы еще не навалился.

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