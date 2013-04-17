Действенный способ избавиться от стресса

10:45, 17 апреля 2013
Страна
1

Чистота - залог и душевного здоровья

Мы часто не задумываемся, как окружающая обстановка может повлиять на наше настроение и даже на весь последующий день. В частности обладательницы грязного, неубранного рабочего стола гораздо чаще сталкиваются со стрессом, чем те, кто держит стол в порядке.

Психолог Нина Беридзе рассказывает, что мы словно нагромождаем вокруг себя мусор, чтобы "скрыться" от окружающего мира. Но сам факт этого мусора вгоняет нас в депрессию и тоску, мешает сосредоточиться и продуктивно работать. В результате мы работаем плохо и от этого получаем новую порцию стресса...

А ведь решить проблему так легко - достаточно привести в порядок стол!

1. Постарайся мыслить, как организованный человек.

Есть замечательная фраза: "Существует лишь один способ сделать что-либо: просто взять и сделать". В данном случае, если хочешь начать уборку стола, поступи как организованный человек - просто начни ее, не откладывая!

2. Спланируй уборку.

Это важный момент - твоя психология должна настроиться на этот процесс. Это поможет тебе быть более эффективной в уборке всего лишнего и организации нужного.

3. Начни с малого.

Удели 30 минут в день: организуй один файл или одну папку или одну коробку. Так уборка будет более маштабной, но и более тщательной.

4. Оптимизируй документы.

Сверху должно лежать только то, что нужно ежедневно. Все остальное - в ящики, на полки и в тумбочку, чтоб не пылилось.

5. Мотивируй себя.

Например, напиши статус в Фейсбуке: "Убираю рабочий стол!" или поставь соответствующую картинку на заставку компьютера. Вдохновение - важная часть уборки.

6. Правильно распредели время.

Уделяй уборке определенное время в день и не более того. Приступай и заканчивай согласно заранее составленному графику.

7. Клади на место, а не прячь.

Проще говоря - "не сметай под ковер". Изначально раскладывай все вещи на места, а не куда попало, с тем, чтобы "потом как-нибудь найти им место".

8. Создай каталог.

Ну или любую другую систему, которая поможет тебе всегда помнить, где лежит тот или иной документ и оптимизировать таким образом его поиск.

9. Не бойся рутины!

Процесс уборки стола, особенно, если он масштабный, пугает своей монотонностью и рутиной - но мы советуем смело "бросаться в бой", в процессе дело пойдет намного активнее!

10. Назначай время уборки на периоды своей максимальной активности.

Обычно это утром, когда утренний кофе уже выпит, но основной массив работы еще не навалился.

lady.tochka.net

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter