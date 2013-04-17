Строительство амбулаторий семейной медицины должно быть завершено

До 2014 года в Украине необходимо завершить работу по строительству амбулаторий семейной медицины и начала их функционирования.

Это отметил Президент Украины Виктор Янукович во время совещания с административно-хозяйственным активом Винницкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы имеем возможность если не в этом году, то в 2014-м завершить, чтобы у нас не было ни одного села, где бы у нас были проблемы», - сказал Президент. Он отметил, что вопрос строительства амбулаторий семейной медицины можно было бы решить до конца этого года, но, по его убеждению, не следует спешить во вред качеству предоставления медицинских услуг.

«У нас не должно быть реформ ради реформ, реформы должны быть ради людей, ради достижения цели», - отметил Президент.