Признаки депрессии у молодого отца
Можно ли помочь?
Долгое время считалось, что послеродовая депрессия свойственна только женщинам, однако сегодня этот недуг поражает и мужчин.
1 из 25 мужчин страдает от депрессии. Сравнительный анализ среди женщин выявил, что в состоянии депрессии оказалась 1 роженица из 10.
Безусловно, сначала речь идет о трудностях и дискомфорте, переносимых мужчинами. Однако если эти ощущения не проходят, возможно развитие самой настоящей депрессии, приводящей к тому, что отец может покинуть семью. Одновременно было выявлено, что депрессия у мужчин отрицательно влияет на развитие их сыновей, которые с самых ранних пор испытывают большое влияние со стороны отцов.
Признаки депрессии
В первые месяцы после рождения ребенка настоящую депрессию распознать трудно, а медики еще не привыкли искать ее признаки у мужчин. Если папа ощущает утрату интереса к своим привычным делам, трудности с концентрацией внимания или принятием решений, чувство бесполезности или вины, изменение аппетита и сна, а также излишнюю тревогу по поводу здоровья ребенка, возможно, у него развивается та самая депрессия.
Самое лучшее, что можно сделать в этот момент - поговорить с супругой, другом или врачом. В любом случае это начало решения проблемы. Учтите, что мужчины больше подвержены депрессии в тех случаях, если они в настоящий момент не работают, а также если они сами или их супруги ранее уже страдали депрессией.
Что делать?
Самый простой и удачный способ преодоления возникших трудностей - принять активное участие в уходе за малышом.
Необходимо смириться с тем, что теперь новый член семьи будет постоянно находиться в центре внимания. Чем больше практических навыков по уходу за ребенком вы приобретете к этому времени, тем быстрее вас минует стресс, повысится самооценка, а чувство уверенности возрастет.
Вскоре вы ощущите, что все признаки любви в виде поцелуев, объятий и улюбок возвращаются назад.