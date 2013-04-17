Признаки депрессии у молодого отца

Дол­гое вре­мя счи­та­лось, что пос­ле­ро­до­вая де­прес­сия свойст­вен­на толь­ко жен­щи­нам, од­на­ко се­год­ня этот не­дуг по­ра­жа­ет и муж­чин.

1 из 25 муж­чин стра­да­ет от де­прес­сии. Срав­ни­тель­ный ана­лиз сре­ди жен­щин вы­явил, что в со­сто­я­нии де­прес­сии ока­за­лась 1 ро­же­ни­ца из 10.

Без­ус­лов­но, сна­ча­ла речь идет о труд­нос­тях и дис­ком­фор­те, пе­ре­но­си­мых муж­чи­на­ми. Од­на­ко если эти ощу­ще­ния не про­хо­дят, воз­мож­но раз­ви­тие са­мой на­сто­я­щей де­прес­сии, при­во­дя­щей к то­му, что отец мо­жет по­ки­нуть семью. Од­нов­ре­мен­но бы­ло вы­яв­ле­но, что де­прес­сия у муж­чин от­ри­ца­тель­но вли­я­ет на раз­ви­тие их сы­но­вей, ко­то­рые с са­мых ран­них пор ис­пы­ты­ва­ют боль­шое вли­я­ние со сто­ро­ны от­цов.

При­зна­ки де­прес­сии

В пер­вые ме­ся­цы пос­ле рож­де­ния ре­бен­ка на­сто­я­щую де­прес­сию рас­поз­нать труд­но, а ме­ди­ки еще не при­вык­ли ис­кать ее при­зна­ки у муж­чин. Если па­па ощу­ща­ет утра­ту ин­те­ре­са к сво­им при­выч­ным де­лам, труд­нос­ти с кон­цент­ра­ци­ей вни­ма­ния или при­ня­ти­ем ре­ше­ний, чувст­во бес­по­лез­нос­ти или ви­ны, из­ме­не­ние ап­пе­ти­та и сна, а так­же из­лиш­нюю тре­во­гу по по­во­ду здо­ровья ре­бен­ка, воз­мож­но, у не­го раз­ви­ва­ет­ся та са­мая де­прес­сия.

Са­мое луч­шее, что мож­но сде­лать в этот мо­мент - по­го­во­рить с суп­ру­гой, дру­гом или вра­чом. В лю­бом слу­чае это на­ча­ло ре­ше­ния про­бле­мы. Учти­те, что муж­чи­ны боль­ше под­вер­же­ны де­прес­сии в тех слу­ча­ях, если они в на­сто­я­щий мо­мент не ра­бо­та­ют, а так­же если они са­ми или их суп­ру­ги ра­нее уже стра­да­ли де­прес­си­ей.

Что де­лать?

Са­мый прос­той и удач­ный спо­соб пре­одо­ле­ния воз­ник­ших труд­нос­тей - при­нять ак­тив­ное учас­тие в ухо­де за ма­лы­шом.

Не­об­хо­ди­мо сми­рить­ся с тем, что те­перь но­вый член семьи бу­дет по­сто­ян­но на­хо­дить­ся в цент­ре вни­ма­ния. Чем боль­ше прак­ти­чес­ких на­вы­ков по ухо­ду за ре­бен­ком вы при­о­бре­те­те к это­му вре­ме­ни, тем быст­рее вас ми­ну­ет стресс, по­вы­сит­ся са­мо­оцен­ка, а чувст­во уве­рен­нос­ти воз­рас­тет.

Вско­ре вы ощу­щи­те, что все при­зна­ки люб­ви в ви­де по­це­лу­ев, объ­я­тий и улю­бок воз­вра­ща­ют­ся на­зад.

dytyna.info