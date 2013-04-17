Азаров поручил отреагировать на нужды больных ВИЧ/СПИДом, ТБ и вирусными гепатитами

Премьер-министр Николай Азаров поручил Минфину и Минздраву предусмотреть во время подготовки изменений к государственному бюджету на 2013 год расходы, необходимые для закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом, оборудования для противотуберкулезных учреждений, а также электронных дозаторов для кабинетов заместительной поддерживающей терапии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Поручение позволит закрепить положительную динамику лечения больных социально опасными заболеваниями, которая наметилась в 2012 году, когда впервые за годы независимости правительством было обеспечено надлежащее финансирование мероприятий по профилактике и противодействию заболеванию туберкулезом и ВИЧ-инфекцией/СПИДом», - говорится в сообщении.

Кроме того, с целью комплексного решения вопроса лечения больных вирусными гепатитами Минздраву, Минфину, Минэкономразвития и Госслужбе соцзаболеваний поручено в недельный срок подать для рассмотрения на заседании правительства проект Государственной целевой социальной программы профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов на период до 2016 года.