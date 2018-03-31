Вегетарианство: быть или не быть

Вегетарианством сейчас «болеют» многие. Однако, несмотря на видимые преимущества этого режима питания, недостатков у него не меньше.

Здоровье

За: вегетарианство полезно для здоровья

Ученые доказали, что приверженцы вегетарианства редко страдают ожирением и повышенным уровнем холестерина. Помимо этого по сравнению с любителями мяса вегетарианцы могут похвастаться лучшим здоровьем и большей продолжительностью жизни.

Кстати, до конца не ясно, действительно ли своим долголетием вегетарианцы обязаны особенностям питания. Вполне возможно, влияние оказывает и тот факт, что среди «травоядных» меньше курильщиков и больше состоятельных людей.

Против: вегетарианцы обделены витаминами и микроэлементами

Противники вегетарианства утверждают, что люди, которые не едят мяса, испытывают нехватку цинка, железа, витамина B12, белка, йода и кальция.

Словацкий исследовательский институт питания выявил, что у детей родителей-вегетарианцев, действительно, наблюдается нехватка белка, а уровень железа в крови ниже нормы.

Физиология

За: человек не приспособлен для мясной пищи

Существует мнение, что пищеварительная система человека не приспособлена для переваривания мяса. Например, Аллен Карр (прославившийся методикой «Как бросить курить») утверждает, что «мясо для человека — суррогат, не имеющий необходимой питательной ценности». Наш кишечник слишком длинный, а мясо быстро разлагается. Поэтому за свою «долгую жизнь» в человеческом организме оно становится ядом.

Против: есть мясо – это естественно

Противники вегетарианства, опираясь на находки палеонтологов, утверждают, что «хищничество» у нас в крови. Ученые каталонского университета Ровира и Виргилии обнаружили останки древнейшего европейца. Возраст находки оценивается в более миллиона лет. Найденное рядом простейшее оружие и кости животных указывали на то, что наш предок питался мясом диких животных.

Умственные способности За : приверженцы вегетарианства умны и образованы

Считается, что вегетарианцами становятся наиболее образованные и социально ответственные люди. Так ученые британского Университета Саутгемптона провели многолетнее исследование. В результате они пришли к выводу, что дети с высоким уровнем IQ, вырастая, чаще становятся вегетарианцами.

Против: вегетарианцы «заторможенные» люди

Известно, что вегетарианцы заменяют мясо соевыми продуктами. Однако специалисты Оксфордского университета обнаружили, что этот продукт питания – источник незаменимых аминокислот для вегетарианцев — плохо влияет на память. У тех, кто регулярно балуется соевым сыром Тофу активность мозга ниже на 20%.

Этика За: убивать животных – жестоко

Вегетарианцы считают, что есть мясо других живых существ – жестоко и неэтично. Особенно, когда в этом нет жизненной необходимости. Действительно, некоторые становятся «травоядными» именно по этой причине. Даже отдавая себе отчет в возможных проблемах со здоровьем, люди делают осознанный выбор в пользу вегетарианства после того, как «посмотрели в глаза» животным на бойне.

Против: жестоко заставлять человека менять пищевые привычки

Вегетарианство – роскошь, которую могут позволить себе лишь жители южных стран. «Экспортировать» этот образ жизни в регионы, где животная пища – основной источник энергии негуманно. Кстати, и сами вегетарианцы утверждают: чтобы диета не была во вред, нельзя просто отказаться от мяса. Для правильного питания, прежде всего, необходимо трезво оценить и состояние своего здоровья, и финансовые возможности. Во-первых, быть вегетарианцем в стране, где зима в три раза длиннее лета – довольно дорого. Во-вторых, резкий отказ от привычной пищи может нанести вред здоровью.

Экономика За: вегетарианство экономически выгодно

В штате Нью-Йорк ученые университета Корнелла провели исследование. Оказалось, что, если бы, все жители этого штата стали «травоядными», то сельское хозяйство могло бы прокормить в два раза больше нью-йоркцев.

Против: вегетарианство экономически невыгодно

Газета Washington ProFile высказала мнения, что все не совсем так. Так как для производства овощей, фруктов и зерновых культур нужны хорошие земли. В то время для того, чтобы производить молоко и мясо качество почвы не так важно.

korzonews.info