В психдиспансерах над пациентами жестоко издеваются

В психоневрологических диспансерах над пациентами жестоко издеваются, сообщает ТСН.ua со ссылкой на сюжет программы "Деньги" телеканала «1+1», а также прилагает видео.

Так, журналистам удалось снять на видео уникальные кадры, которые свидетельствуют об ужасных условиях содержания больных. «В частности, в Киевской психоневрологической больнице №1 содержатся не только тяжелобольные, но и вполне здоровые люди. Однако к ним относятся хуже, чем к животным», - говорится в сообщении.

По словам одной из сотрудниц учреждения, «лечения абсолютно никакого нет», «пациентам не дают воды, еды», «большинство голодающих вынуждены буквально красть хлеб, чтобы хоть как-то прокормиться».

«Три раза в день только одна ячневая крупа. Дают чай несладкий. Но в смертной палате чай часто не дают, потому что избегают, чтобы они не ходили в туалет», - отметила работница медучреждения.

«В то же время, в медучреждении процветает коррупция. Врачи за относительно небольшие деньги способны здорового человека сделать психом», - говорится в сообщении.

tsn.ua