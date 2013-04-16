Президент передал “поздравления” Акимовой и Богатыревой за медицинскую реформу

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что не нужно ломать медицинскую систему там, где она работает, и передал «поздравления» первому заместитель главы Администрации Президента Украины Ирине Акимовой и министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания, находясь с рабочим визитом в Винницкой области.

“Реформа направлена на качество медицинских услуг и их доступность. У нас не должна быть реформа ради реформы, реформа должна быть ради людей. Передайте поздравления от меня лично и Акимовой, и Богатыревой”, - сказал Президент на совещании.

Президент убежден, что не нужно ломать систему там, где она работает. Ее нужно совершенствовать.

“Мы должны, если не в этом, то в будущем году завершить реформу, чтобы у нас не было ни одного села, где есть проблемы”, - призвал В.Янукович.

Он приказал чиновникам идти к людям, прислушиваться к ним, разговаривать с ними.