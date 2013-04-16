Медикам повысят зарплату уже в этом году - Янукович

В 2013 году власть обеспечит рост заработной платы медицинских работников не менее чем на 10%.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время открытия отделения опухолей головы и шеи Винницкого областного клинического онкологического диспансера, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«В диспансере зарплата врачей увеличилась до почти 3 тысяч гривен, медицинских сестер - до 2,5 тысяч гривен. Безусловно, этого недостаточно. Потому мы будем делать все, чтобы в текущем году она выросла еще не менее чем на 10%», - отметил Президент. Он напомнил, что в прошлом году средняя зарплата в сфере здравоохранения выросла на 24%.

Президент подчеркнул, что государство и в дальнейшем будет делать все необходимое для повышения уровня жизни и социальной защиты медицинских работников.

Глава государства отметил, что соответствующие шаги осуществляются в рамках проведения медицинской реформы. «В рамках реформы внедрены новые стимулы для семейных и участковых врачей: кто больше и качественнее работает - тот получает больше», - сказал В.Янукович.