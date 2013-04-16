Завтра в Украине потеплеет до 19°

Завтра, 17 апреля, в Украине ожидается малооблачная погода, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части и восточных областях возможны порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в Украине, кроме Крыма, на поверхности почвы, а в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-2°; днем 14-19° тепла, на Закарпатье до 22°, в Крыму 10-15°.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура в Киевской области ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 14-19° тепла. В г. Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 16-18°.