Почему мясо нельзя запивать минеральной водой

Чтобы похудеть - нужно полноценно питаться и ни в коем случае не исключать из рациона углеводы, белки или животные жиры. Такой совет дает диетолог Светлана Фус, которая консультировала героев шоу "Взвешенные и счастливые".

"Углеводы, белки, или животные жиры должны поступать в организм человека ежедневно. Если мы что-то ограничиваем, то организм понимает, что его обманывают и начинает откладывать себе эти компоненты на черный день. А они проявляются в форме подкожного жира. Поэтому можно питаться таким образом , съедая 50 г торта, нужно знать какие компоненты туда входят. Чтобы потом в течение дня знать какие продукты больше нельзя есть ", - советует диетолог.

Глюкозы, например, которая тоже способствует набору веса, человеку в сутки необходимо 40-100 грамм.

"100 грамм глюкозы - это один банан, одна каша, 500 грамм овощей и сухофрукты. Этими продуктами мы обеспечиваем полноценное количество глюкозы, поэтому чай с сахаром и сладости уже перебор. И у людей с плохим обменом веществ это откладывается в жир. Иногда можно и не набирать вес, но увеличенный уровень глюкозы дает сосудистые проблемы, волосы выпадают, ногти слоятся, зубы портятся ", - говорит Светлана.

Перебор одних продуктов приводит к перекосу.

"Например, если много есть молочных продуктов, то через большое поступление кальция и насыщенных жиров, плохо усваиваться железо из мяса. Вообще мясные и молочные продукты несовместимы между собой. Кальций присоединяясь с железом образует соль. То же самое, когда мясо запивают минеральной водой ". - Отметила диетолог.

gazeta.ua