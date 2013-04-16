За курение в ресторанах собрано 860 тыс грн штрафа

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей в первом квартале 2013 года оштрафовала предприятия общественного питания на 859,5 тыс. грн за нарушение закона о запрете курения в общественных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Госпотребинспекции Сергей Орехов.

По его словам, всего за указанный период было проверено 1 113 предприятий в 13 областях Украины. Результаты мониторинга Госпотребинспекции показали, что 93% ресторанов, кафе и баров страны придерживаются вступившего в силу 16 декабря 2012 года закона. Нарушения были выявлены у 76 предприятий.

«Закон работает уже на 93%, так что наши предприниматели, которые занимаются пищевым бизнесом, поняли, что государство не шутит и что контроль будет очень жестким со стороны и государства, и общественности», - сказал С.Орехов.

По его словам, Госпотребинспекция в настоящее время ведет разработку программы, призванной улучшить контроль за выполнением антитабачного закона.

«Сегодня ровно четыре месяца как действует этот закон. Закон был назван одним из самых социально значимых в 2013 году. Поэтому его выполнение очень важно. Закон стал лакмусовой бумагой для украинцев в том смысле, что прогнозировали, что он не будет выполняться, но предприниматели доказали, что они сознательные и выполняют закон», - сказал на пресс-конференции глава регионального представительства общественной организации «Жизнь», осуществляющей контролем за соблюдением закона о запрете курения, Андрей Скипальский.

По данным Госпотребинспекции, в ходе проведенных в феврале-марте текущего года проверок установлено, что больше всего нарушений антитабачного закона связано с размещением пепельниц в ресторанах, кафе и барах – 71,4%, а также с несоблюдением запрета на размещение рекламы табачных изделий – 11,9%.

Справка УНИАН. Закон Украины №4844 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий» был принят 24 мая 2012 года, а вступил в силу с 16 декабря того же года. Согласно закону, курение запрещено в заведениях общественного питания, кроме специально отведенных для этого мест.

Согласно общенациональному опросу граждан, проведенному в начале апреля Киевским международным институтом социологии, 74% украинцев поддерживают введение запрета на курение в кафе и ресторанах. Штраф для владельцев заведений за нарушения запрета на курение составляет от 1 до 10 тыс. грн.