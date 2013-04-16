Лучшие средства от целлюлита

Мы представляем вашему вниманию самые эффективные и хорошо проверенные средства, которые действительно помогают избавиться от целлюлита. Читайте в нашей статье!

Миссия «лестница»

Если в вашем доме или офисе есть лестницы, не пренебрегайте ими. Это самый лучший и бесплатный тренажер, который только можно придумать. Ежедневная ходьба по лестнице вверх и вниз прекрасно укрепляет мышцы ног и является лучшим средством от целлюлита. Проверено!

Просто добавьте воды

Вода не только наполняет наш организм живительной силой и энергией, но и препятствует образованию целлюлита. Вовремя выпитый стакан воды спасет красоту и упругость ваших ягодиц. В идеале необходимо выпивать как минимум 2 литра воды в день.

Самомассаж

Не требует от вас никаких финансовых затрат, лишь немного времени и физических усилий. Сразу же после душа уделите проблемным местам своего тела несколько минут (15 будет вполне достаточно). Втирайте увлажняющее средство в кожу и затем энергично массируйте тело круговыми движениями.

Витамины в помощь

Проконсультируйтесь со своим терапевтом по поводу приема витаминов. Лучшие борцы с апельсиновой коркой – это витамины С и Е. Терапевт и диетолог расскажут вам как правильно ввести эти витамины в свой рацион.

Сахару «Нет»

Лучше всего полностью отказаться от сахара. Поверьте, привычные блюда и напитки совсем не станут хуже на вкус. Скорее наоборот, чай и кофе намного вкуснее именно без сахара. Если вы уж совсем не можете отказаться от сладкого, запомните, что суточное потребление сахара не должно превышать 55 г.

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