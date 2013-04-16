Украине не угрожают последствия паводка - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что в Украине последствия весеннего паводка не угрожают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал журналистам после посещения дамбы Киевской ГЭС.

«Давно не было таких зим с таким громадным количеством осадков и снега. И естественно, что и Президент, и правительство выполняет поручение Президента и заблаговременно стали готовится к прохождению весеннего паводка по всей территории Украины. Мы понимали, что может возникнуть ситуация аномальная, абсолютно аномальная и поэтому сконцентрировали все силы и средства заранее на угрожаемых участках. Сейчас можно уже со всей ответственностью сказать, что все, что могло быть худшее, позади», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что в Украине еще ожидается пик паводка, связанный с прохождением вод с северных территорий.

По словам премьер-министра, этот пик ожидается в 20-х числах апреля, 24-25 апреля.

При этом глава правительства отметил, что все емкости для приема воды готовы.

«Таким образом, можно констатировать, что с ситуацией аномальной страна справилась, все службы показали себя должным образом. Отдельные моменты подтопления, но их исключить вообще не возможно из практики, но, как я пошутил, никого мы с крыш не снимали», - подчеркнул Н.Азаров.

По его словам, заблаговременно была подготовлена техника и проводились оперативные работы.