Как быстро справиться с повышенным давлением

Страдаете от высокого давления (140/85 и выше)? Берегитесь криза!

1. Не нервничайте. Основная причина резких скачков давления - стрессы. Если не можете взять эмоции под контроль, принимайте мягкие успокоительные - пустырник, валерьянку и т.п.

2. Соль и вода - в меру! За день выпивайте не более 2 литров соков, морсов, чая и т.п.

Обилие жидкости в организме гипертоника может вызвать скачки давления. Ограничьте потребление соли - до 1 чайной ложки в сутки. "Белый яд" задерживает воду в организме.

3. Станьте донором. Если нет противопоказаний, сдавайте кровь раз в 3-6 месяцев. Такая процедура снижает риск не только гипертонического криза, но и инсульта и инфаркта.

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